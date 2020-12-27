27 декабря в Новосибирске под памятником Ленину собрались 20 человек с ведрами. Молодые люди разделись и вылили на себя ледяную воду в 33-градусный мороз. Организатор этого морозного челленджа Константин Пачерских рассказал КП-Новосибирск, что это двухнедельный марафон, который также поддержали другие города России и Казахстана.— Как говорится, у одних людей есть привычка ходить в баню на Новый год. А у нас есть привычка обливаться, — рассказал КП-Новосибирск Константин Пачерских. — Мы третий год подряд устраиваем такие обливания перед Новым годом. Здесь собрались люди, которые закаливаются и ведут здоровый образ жизни.В прошлом году, по словам Константина, было потеплее: -17 градусов. Тогда собралось 40 человек, в этот раз на обливания в мороз отважились вдвое меньше людей.— В этом году мы устроили марафон обливаний: за 14 дней — 14 обливаний, — объяснил Константин. — В нашем марафоне кроме Новосибирска приняли участие Владивосток, Москва, Кемерово, а также присоединились люди с Казахстана.У участника марафона Алексея Вихорева сегодня еще и день рождения. Ему исполнилось 33 года. Термометр на здании мэрии в честь праздника показывал температуру -33 градуса. Пожалуй, хорошо, что сегодня Алексею исполнилось всего 33, а не, скажем, 55.Алексей обливается каждое утро на протяжении почти трех лет — и зимой, и летом. Спускается с 15 этажа во двор и выливает на тело ведро воды. Соседи уже привыкли.— Зимой совсем классно: чем холоднее — тем бодрее. Самая низкая температура, при которой я обливался, была вчера: -38 градусов. Прямо льдом обливался, было прикольно, — поделился Алексей.Алексей отметил, что, когда начал регулярно обливаться, почти перестал болеть.— Это уже привычка такая — как умыться и почистить зубы. Обливание дает много энергии. Без этого теперь никак, — сказал он. — И, кстати, во время эпидемии коронавируса иммунитет просто на «вышке» — ни разу еще не болел.Впервые в массовом обливании в центре города приняли участие девушки.— В последнее время обливаюсь регулярно. Сегодня было кайфово! Самое бесподобное — это путь от площади Ленина до машины. Купальник с юбкой встали колом, — поделилась Наталья Пухова. — Слава богу, ничего не примерзло. Адреналин очень сильный. До этого прыгала с веревкой с вышек, но обливание на морозе — совсем другие ощущения, не менее яркие.Другая участница Мария Иванова пояснила, что оказалась здесь, потому что ее пригласили принять участие в челлендже друзья.— Мы участвуем в разных челленджах: сейчас две недели обливаемся каждый день; а бывает, что пресс качать семь тысяч раз за месяц, — рассказала Мария Иванова. — Люди ради эмоций прыгают с парашютом, а мы выходим в мороз и создаем сами себе такие крутые эмоции. По ощущениям, обливаться в мороз — это так же драйвово! А для того, чтобы это создать, нужно просто желание.— В этом году поинтереснее были ощущения, — отметил Константин Пачерских. — Встречаем Новый год с новой энергией! Хотим быть примером для других — чтобы люди тоже закалялись и не болели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа улице минус 41? Обливаемся и мороженое едим: как Новосибирск переживает самый холодный день 2020 годаЛучшие фото аномальных морозов в столице Сибири - в нашем материале (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru