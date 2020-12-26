Субботним утром 26 декабря в Новосибирской области стоял сильный мороз, термометр показывал -43 градуса. А Чуйский тракт, недалеко от райцентра Черепаново, окутал еще и сильный туман — дорогу было не разглядеть даже в 2 метрах. Именно здесь в 8 часов утра случилось крупное ДТП — столкнулись рейсовый автобус, едущий в поселок Майский, и бензовоз «DAF». Жертвой аварии стал водитель автобуса — 55-летний Николай Новоселов.КП-Новосибирск удалось пообщаться с знакомыми погибшего. Мария Золотухина, кондуктор автотранспортного предприятия «Черепановское», где работал Николай, до сих пор не может отойти от потери.— Мы проработали с Николаем в одном коллективе почти 4 года. Он был самым аккуратным водителем в нашем предприятии, вежливым, добрым. У него был спокойный характер, он много шутил и к людям относился хорошо. Вчера вечером как раз довозил меня домой на автобусе. Не понимаю, как все произошло… Думаю, виноват мороз: на улице такой туман стоял, Николай просто не увидел в нем несущийся бензовоз. И скорее всего, примерзли тормозные колодки — он не успел остановиться.... До сих пор не верится, — рассказала КП-Новосибирск Мария Золотухина.Еще семерых пассажиров автобуса и водителя грузовика увезли в больницу. Состояние у некоторых крайне тяжелое. У жительницы Черепаново Любови Серебрянниковой в аварии пострадали кума и двоюродный брат. Женщина тоже винит во всем погоду.— Я знаю, что авария случилась между селами Бариново и Майским. Там часто бывают ДТП, это несчастный перекресток. Говорят, утром было так холодно, что стояла дымка. И автобус просто не увидел, как в него со всей скорости влетел бензовоз. Моя кума попала в больницу— сломала грудную клетку, разбила голову, сотрясение мозга. Двоюродный брат тоже ехал в автобусе, он разбил бровь и губу, ударил ногу. Но потом вышел на работу — теперь ходит, хромает, — рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавших.После ДТП многие пассажиры, оказавшись на морозе, не стали долго ждать, а добрались до села Майского на других автобусах и попутных автомобилях. На месте аварии до сих пор работают сотрудники ГИБДД и МВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском автобус столкнулся с грузовиком: погиб мужчина, семеро попали в больницуАвария произошла на Чуйском тракте (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru