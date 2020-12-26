Утром в субботу, 26 декабря, в Новосибирской области случилось смертельное ДТП. На Чуйском тракте столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В аварии погиб водитель автобуса, еще 7 человек пострадали.— По предварительной информации, около 8:00 на 108-м километре трассы Р-256 столкнулись пассажирский рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту «село Ярки — село Майское» и грузовой автомобиль «DAF», который ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. В результате ДТП на месте скончался 55-летний водитель автобуса. 6 пассажиров автобуса и 32-летний водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции и спасатели МЧС, также руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru