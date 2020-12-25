Иван Плотников из Новосибирска прославился на всю Россию, создав точные копии Ленина, Пушкина и Трампа. Раньше молодой человек лепил руки и головы, храня их на балконе квартиры, а теперь у него есть своя мастерская, среди клиентов — столичные музеи и киностудии. Какие необычные экспонаты создал сибиряк и при чем тут части тела живых людей — в материале КП-Новосибирск.СОСЕДИ ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮСреди заказчиков Ивана Плотникова — киностудии и московский центр современного искусства Garage. Секрет успеха парня в том, что его скульптуры из силикона не отличить от живых людей. Правда, для этого пришлось изучить тело человека не хуже патологоанатома.Сперва он оттачивал мастерство, делая каменные бюсты в подарок бизнесменам в Новокузнецке. А потом переехал в Новосибирск, где его заметил создатель Музея смерти Сергей Якушин и известный в городе бутафор и создатель «расчлененки» для квестов Денис Потеряев. Иван попробовал новый материал — силикон и очень увлекся.— Начинал я с того, что в свободное время лепил отрезанные головы и части тела, работы складывал на балконе. Однажды сосед сверху случайно посмотрел вниз и ужаснулся — вместо старых лыж и банок с огурцами — настоящая расчлененка. Посчитал меня маньяком и набрал 02. Приехали полицейские, я провел для них экскурсию. Они пофотографировались, посмеялись и похвалили за реализм, — рассказал КП-Новосибирск Иван Плотников.КРОВИЩА ВЫШЛА ИЗ МОДЫПрошло два года, Иван уже снял небольшое помещение и стал работать над заказами вместе с друзьями по цеху. Мода на квесты с ужастиками прошла — бизнесмены стали открывать музеи для селфи и посыпались заказы. Например, скульптор сделал сразу три копии теннисистки Анны Курниковой по заказу московской галереи «Триумф» — музейщики планировали разместить ее в знаменитой Третьяковке. А копия тела Ленина в музее Garage прославила сибирского мастера в Москве. Теперь мастерская напоминает маленький заводик скульптуры со станками и 3D-принтерами, здесь работает 16 сотрудников.— Владельцы музеев и выставок готовы на многое ради любителей селфи. Теперь историю заменяют анекдотом. Например, мы создавали говорящие копии Александра Сергеевича Пушкина и Дональда Трампа, которые ведут философский спор об устройстве мира. Раздражает только обратная сторона такой известности. Каждый месяц нам пишут извращенцы, которые хотят заказать копию знаменитости из силикона с функционалом секс-куклы, — поделился Иван Плотников. — Мы всегда отказываемся. Я считаю это аморальным — вот так подставлять человека. И репутация нашей компании куда важнее денег.СИЛИКОНОВЫЙ ПАМЯТНИКНедавно у скульптора был необычный заказ. Клиент убедил художника сделать бюст его покойной мамы.Возможно, он поставит его на кладбище. Хотя даже страшно представить, что в будущем вместо гранитных плит будут стоять фигуры-двойники покойных. Правда, подобные заказы пока единичны. Да и дорогое удовольствие. Бюст стоит от 60 тысяч рублей, скульптура в полный рост — от 150 тысяч.«МЫ ЕГО СЛЕПИЛИ ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО»Иван рассказывает, что недавно известная певица заказала куклу-робота, чтобы та в клипе танцевала вместо нее. Но произошел казус. Девушка вместо нормального фото прислала селфи — по нему и лепили. В результате получилось маленькое лицо и огромный нос. Заказчицу это, конечно, не устроило. Пришлось переделывать, но в итоге знаменитость осталась довольна.Чаще всего люди хотят выглядеть даже лучше, чем в жизни. Например, однажды в скульптуре чиновника мастерам приходилось выступать в роли пластических хирургов: убирать жировые складки на затылке и пухлые щеки. Заказчиком выступил богатый друг мужчины, однако получившаяся копия сильно удивила госслужащего.А вообще, каждая скульптура — это собирательный образ. Большинство посетителей музеев даже не догадываются, что у Пушкина — пальцы скульптора, а у президента США — руки русского сварщика.— Большинство заказчиков из сферы рекламы и кино хотят получить в результате некий идеал. Для этого нужны отдельные части тела, и слепки мы снимаем с живых людей. Можно не только руки — целую голову человека отлить за пару часов. Когда знакомых не хватает, мы просто ездим в метро и высматриваем в толпе подходящих натурщиков. Бывало, видим бабушку в транспорте, а у нее красивые морщинистые руки. Это же просто находка! — уверяет Иван Плотников. — Недавно нужно было делать скульптуру Трампа для компании «Город роботов», а в жизни он крупный мужчина. Мы нашли двухметрового рабочего с соседней стройки и скопировали его руки. Теперь у Трампа руки сварщика Артема.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник скульптора: начинал с надгробий для собак, а теперь выставляет работы в КаннахМолодой художник рассказал, чем сегодня живет профессия, прибыльное ли это дело и зачем он собирает металлолом (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru