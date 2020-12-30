Новосибирск бьет рекорды 60-летней давности по аномальному холоду. На прошлых выходных столбики термометров опустились до -40 градусов, а по области и ниже. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, когда еще жители региона переживали такой мороз, и какой была самая холодная новогодняя ночь в области.Синоптики рассказали, что 27 декабря был одним из самых морозных дней в Новосибирске. Самой холодной точкой оказался город Искитим, там температура опустилась до — 46 градусов. Метеорологи уверяют, что уже давно не видели таких цифр.— 26 декабря морозы были в основном в Томской области. А уже 27 и 28 декабря на половине территории Новосибирской области были перекрыты предыдущие рекорды минимальной температуры. Перекрытие составило около двух градусов, — рассказала КП-Новосибирск Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра.По словам Лапчик, во многих точках региона отмечалась температура в -45,5 градусов. Предыдущий рекорд был поставлен в 1958 году. Столбики термометров 27 декабря того года опустились до — 43 градусов.— За всю историю наших наблюдений такое произошло впервые, — отмечает женщина. — Замечу, что Обская гидрметеорологическая обсерватория так же зафиксировала температуру до — 40,7 градусов на территории самого Новосибирска. Предыдущий рекорд был достаточно недавно, в 2004 году. Тогда столбик термометров опустился до — 35 градусов.Новогодняя ночь для новосибирцев тоже не будет теплой. Температура упадет до — 29 градусов.— Самая холодная ночь в Новый год была в 1930 году. Тогда температура воздуха опустилась до — 43 градусов. А самая теплая отмечалась в 2002 году. Тогда на градусники показывали всего — 1 градус, — рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра.В ГУ МЧС по Новосибирской области посоветовали не расслабляться и в начале января, предупредили, что на область надвигается новая волна морозов. Местами столбики термометров снова могут опустится ниже — 40 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕПогода в Новосибирске с 1 по 6 января 2021 года: когда вернутся аномальные морозы до — 40 градусовВ МЧС рассказали, какой будет погода в Новосибирске с 1 по 6 января 2021 года (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru