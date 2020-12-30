В среду, 30 декабря, стало известно, какой будет погода в Новосибирске с 1 по 6 января 2021 года. В МЧС предупредили об аномальных холодах. В город вернутся морозы до -40 градусов.— По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 1 по 6 января 2021 года в в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -35 градусов, местами до -40 градусов и ниже, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.Спасатели предупредили, что в такую погоду лучше оставаться дома. Для начала нужно позаботиться о пожарной безопасности дома. Внимательно следить за приборами, которые отплывают помещение.На дорогах будет гололед, поэтому автомобилистам стоит быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.Если с вами случилась беда, звоните по телефонам 112, 101 или 051.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru