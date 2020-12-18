За собакой, брошенной в аэропорту Новосибирска, выстроилась очередь: но история оказалась придуманной

Собака спала в аэропорту. Фото: предоставлено волонтерами группы "Осиротевшие".

О необычном «потеряшке» рассказали волонтеры из группы помощи собакам «Осиротевший». История трогательная и грустная: мохнатого Фоксика хозяева оставили в Толмачево, так как с ним их не пустили на борт. Теперь же у собаки появились все шансы обрести семью: волонтерам пишут потенциальные хозяева. А еще многим захотелось узнать, куда на самом деле исчезли хозяева собаки и почему они так поступили со своим питомцем.

КП-Новосибирск собрала все известные факты об этом случае и выяснила достоверную биографию пса.

«ОН ПЛАКАЛ ВО СНЕ И БЫЛ НАПУГАН»

— В городе Новосибирске в аэропорту Толмачево пассажиры оставили собаку. Метис породы фокстерьер. Мальчик совсем маленький, вес 6 килограммов. 16 декабря при вылете появились проблемы с перелетом собаки, и хозяева не придумали ничего лучше, как бросить своего питомца в аэропорту и улететь! Пять часов он просто ждал и не уходил с места, пока мы об этом не узнали и не поехали за ним. В вас есть хоть что-то человеческое? — это запись в аккаунте зоозащитников.

Девушки, занимающиеся пристройством брошенных животных, забрали «потеряшку» из зала ожидания, отвезли к ветеринару для обследования и стерилизации, а также стали искать для Фокса новую семью.

У рыжего бездомного пса теперь есть имя. Фото: предоставлено волонтерами группы "Осиротевшие".

— Когда его везли из аэропорта, он уснул и плакал во сне, был такой напуганный, несчастный, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Анна. — После обследования выяснилось, что пес абсолютно здоров, у него хорошие анализы. И с виду он достаточно ухоженный. Мне не понять, конечно, людей, которые вот так просто могут бросить собаку.

Люди, проронившие слезу над душераздирающим постом, тут же стали звонить волонтерам и предлагать помощь в «усыновлении» Фокса. Из кандидатов уже и очередь выстроилась, но девушки не торопятся отдавать мохнатую звезду в первые попавшиеся руки.

— Мы хотим быть уверены в том, что семья будет нормальная, не предаст и не бросит снова. Сначала убедимся в порядочности, а потом отдадим Фоксика, — настаивает Анна. — И даже если найдутся его прежние хозяева, то я им его не верну.

А БЫЛ ЛИ ХОЗЯИН?

Многим стало интересно узнать, кто эти люди-редиски, оставившие питомца на аэровокзале. Может быть, у них была на это очень веская причина. И сами-то они как спали после этого? Вот Фоксик плакал…

Первым делом мы позвонили в аэропорт, где, по словам волонтеров, собака провела долгих пять часов.

— У нас никакой информации по этому животному нет. В аэропорту никто за помощью к сотрудникам не обращался, — прокомментировала КП-Новосибирск представитель пресс-службы Толмачево Ирина Шавшина.

Зоозащитники сказали, что хозяева улетели на самолете авиакомпании S7. Но сотрудники нас заверили, что в тот день, 16 декабря, никаких проблем при регистрации на рейс с домашними животными у пассажиров не возникало.

ОТКУДА ЖЕ ОН ТОГДА ВЗЯЛСЯ?

Собаку на фотографии неожиданно узнал один из работников предприятия, расположенного рядом с аэропортом.

— Я этого пса часто видел на улице рядом с терминалом, он тут вырос с щенячьего возраста. Постоянно бегал и попрошайничал, — сообщил КП-Новосибирск Игорь Зильберман.

Эту версию подтвердили и в полиции.

— Собака давно крутилась на территории аэропорта. Ее периодически подкармливали кассиры билетных касс, другие работники и даже пассажиры, — поделился с КП-Новосибирск представитель Западно-Сибирского управления МВД на транспорте Михаил Бирюков. — Животное было бездомным. Хозяин песика, может, и бросил, но задолго до того, как тот оказался в аэропорту.

Многие люди захотели забрать собаку себе. Фото: предоставлено волонтерами группы "Осиротевшие".

Получается, что безбилетный рыжий Фоксик очень удачно зашел погреться в здание терминала 16 декабря. Его заметили неравнодушные люди, позвонили волонтерам, немного приукрасили судьбу Фокса и тем самым подарили ему счастливый билет в новую, сытую жизнь. Теперь у мохнатой звезды интернета наверняка будет хозяин.

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