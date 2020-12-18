«Они улетели, а он остался»: хозяева бросили пса в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Хозяева бросили собаку в аэропорту. Фото: osirotevshii

В новосибирском аэропорту «Толмачево» хозяева бросили пса. У них возникли проблемы с перевозкой животного. Люди улетели без собаки. В ожидании хозяев послушный пес просидел на одном месте более пяти часов, пока его не забрали волонтеры группы «Осиротевшие».

— Они улетели, а он остался. Это метис породы фокстерьер. Он еще совсем малыш: весит 6 килограммов. Мы назвали его Фокс, — рассказали волонтеры. — Он очень добрый.

Фоксу нашли новую семью. Фото: osirotevshii

Собаку обследовали и кастрировали. Анализы у него в порядке.

История Фокса настолько потрясла новосибирцев, что от желающих взять его к себе в семью не было отбоя. Новые хозяева уже познакомились с Фоксом. По словам волонтеров, они друг другу понравились. Новосибирцы надеются, что у собаки все сложится хорошо и ему больше не придется разочаровываться в людях.

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