2020-06-15T07:53:58+03:00
Выборы-2020
Денис ТАБАКОВ

Выборы 2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске

В студии Радио «Комсомольская правда» Татьяна Косачёва и Константин Лукин.В студии Радио «Комсомольская правда» Татьяна Косачёва и Константин Лукин.Фото: Денис ТАБАКОВ

В сентябре пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание Новосибирского области и Горсовет Новосибирска

Выборы2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске

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В программе «Выборы 2020» мы выяснили, какова раскладка сил на политической карте города, кто является претендентами на победу по округам, о трендах этой избирательной кампании.

В нашей студии:

Татьяна Косачёва, директор Института политики и технологий, политический технолог.

Константин Лукин, директор Центра политического консалтинга, политический технолог.

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