Выборы 2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске
В сентябре пройдут выборы депутатов в Законодательное собрание Новосибирского области и Горсовет Новосибирска
Выборы2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске
В программе «Выборы 2020» мы выяснили, какова раскладка сил на политической карте города, кто является претендентами на победу по округам, о трендах этой избирательной кампании.
В нашей студии:
Татьяна Косачёва, директор Института политики и технологий, политический технолог.
Константин Лукин, директор Центра политического консалтинга, политический технолог.