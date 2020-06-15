Выборы 2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:53:58+03:00

Выборы2020: Кто главные фавориты политической гонки в Новосибирске 00:00 00:00

В программе «Выборы 2020» мы выяснили, какова раскладка сил на политической карте города, кто является претендентами на победу по округам, о трендах этой избирательной кампании.

В нашей студии:

Татьяна Косачёва, директор Института политики и технологий, политический технолог.

Константин Лукин, директор Центра политического консалтинга, политический технолог.