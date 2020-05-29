Новосибирцы могут стать депутатами с помощью интернет-проекта «Справедливой России»
О новом проекте рассказывают председатель и секретарь регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов и Александр Аксененко. Фото: Анна ЦВЕТКОВА.
В сети запущена платформа, через которую партия намерена решать проблемы жителей и выбирать кандидатов в депутаты
Новосибирцы могут стать депутатами с помощью интернет-проекта «Справедливой России». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
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«Справедливая Россия» запустила проект «Человек против системы». Участвуя в нем, можно поднимать общественные проблемы – партия намерена решать их. Кроме этого, через проект можно добиться поддержки партии и выдвинуться в депутаты.
Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».