29 Май 2020 2020-05-29T09:37:05+03:00

Новосибирцы могут стать депутатами с помощью интернет-проекта «Справедливой России». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Справедливая Россия» запустила проект «Человек против системы». Участвуя в нем, можно поднимать общественные проблемы – партия намерена решать их. Кроме этого, через проект можно добиться поддержки партии и выдвинуться в депутаты.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».