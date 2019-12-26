«Травматология и ортопедия-это наука обширная. Она занимается повреждениями, последствиями травм, деформациями и нарушениями роста всего человеческого скелета»
Александр Пронских, К.М.Н, научный сотрудник отдела эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов НИИТО им.Цивьяна.Фото: Денис ТАБАКОВ
Александр Пронских, научный сотрудник НИИТО им. Цивьяна, рассказал о направлении работы института и современных технологиях лечения
«Травматология и ортопедия-это наука обширная. Она занимается повреждениями, последствиями травм, деформациями и нарушениями роста всего человеческого скелета»
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