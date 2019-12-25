2019-12-25T08:51:41+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Новосибирский «Центр патриотического воспитания» подвёл итоги 2019 года

«Центр патриотического воспитания» рассказал о планах своей деятельности в Год Памяти и Славы.«Центр патриотического воспитания» рассказал о планах своей деятельности в Год Памяти и Славы.

В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили о самых значимых событиях в уходящем году и узнали о планах организации на 2020 год

Новосибирский Центр патриотического воспитания подвёл итоги 2019 года

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В нашей студии:

Алла Александровна Данилевская, директор ГКУ НСО «Центра патриотического воспитания».

Владимир Васильевич Попков, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Военно-спортивного союза МТ Калашникова», председатель РКСС.

Алексей Олегович Пронин, к.и.н, директор исторического парка «Россия-моя история».

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