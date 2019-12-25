Новосибирский «Центр патриотического воспитания» подвёл итоги 2019 года
В программе «Говорит Новосибирск» мы поговорили о самых значимых событиях в уходящем году и узнали о планах организации на 2020 год
Новосибирский Центр патриотического воспитания подвёл итоги 2019 года
В нашей студии:
Алла Александровна Данилевская, директор ГКУ НСО «Центра патриотического воспитания».
Владимир Васильевич Попков, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Военно-спортивного союза МТ Калашникова», председатель РКСС.
Алексей Олегович Пронин, к.и.н, директор исторического парка «Россия-моя история».