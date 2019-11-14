Какие продукты полезны для печени человека
На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, как сохранить печень здоровой
Какие продукты полезны для печени человека
Какие комплексные проверки печени существуют, какова ситуация по заболеванию печени в Новосибирске, какие продукты полезны для печени?
На вопросы радиослушателей ответили:
Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».
Елена Алексеевна Голубева, заместитель главного врача, терапевт, гастроэнтеролог клиники «Главный пациент».