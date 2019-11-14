2019-11-14T09:33:55+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Какие продукты полезны для печени человека

Светлана Созина, главный врач клиники, и Елена Голубева, заместитель главного врача клиники эффективной медицины «Главный пациент».Светлана Созина, главный врач клиники, и Елена Голубева, заместитель главного врача клиники эффективной медицины «Главный пациент».

На Радио «Комсомольская правда» мы поговорили о том, как сохранить печень здоровой

Какие продукты полезны для печени человека

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Какие комплексные проверки печени существуют, какова ситуация по заболеванию печени в Новосибирске, какие продукты полезны для печени?

На вопросы радиослушателей ответили:

Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Елена Алексеевна Голубева, заместитель главного врача, терапевт, гастроэнтеролог клиники «Главный пациент».

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