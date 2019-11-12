Здоровая печень - зеркало вашего сильного организма
Тема программы «Полезное радио» - здоровая печень
Здоровая печень - зеркало вашего сильного организма
Какова ситуация по заболеваниям печени в Новосибирске, какие заболевания печени у сибиряков встречаются чаще всего, основные симптомы болезни печени, как проверить здорова ли печень?
На вопросы радиослушателей ответили:
Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».
Елена Алексеевна Голубева, заместитель главного врача, терапевт, гастроэнтеролог клиники «Главный пациент».