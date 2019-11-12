2019-11-12T07:35:06+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Здоровая печень - зеркало вашего сильного организма

Светлана Созина, главный врач клиники, и Елена Голубева, заместитель главного врача клиники эффективной медицины «Главный пациент».Светлана Созина, главный врач клиники, и Елена Голубева, заместитель главного врача клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Тема программы «Полезное радио» - здоровая печень

Здоровая печень - зеркало вашего сильного организма

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Какова ситуация по заболеваниям печени в Новосибирске, какие заболевания печени у сибиряков встречаются чаще всего, основные симптомы болезни печени, как проверить здорова ли печень?

На вопросы радиослушателей ответили:

Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Елена Алексеевна Голубева, заместитель главного врача, терапевт, гастроэнтеролог клиники «Главный пациент».

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