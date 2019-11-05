2019-11-05T08:12:33+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Какие продукты способствуют повышению иммунитета

Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент», и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент», и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

Как проявляется снижение иммунитета, какие продукты способствуют повышению иммунитета? Даём пять важных советов от доктора, чтобы иммунитет был крепким

Какие продукты способствуют повышению иммунитета

00:00
00:00

В программе «Полезное радио» мы продолжили говорить об иммунитете.

На вопросы радиослушателей ответили:

Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

Скачать передачу [mp3, 12.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24