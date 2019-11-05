Какие продукты способствуют повышению иммунитета
Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент», и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».
Как проявляется снижение иммунитета, какие продукты способствуют повышению иммунитета? Даём пять важных советов от доктора, чтобы иммунитет был крепким
Какие продукты способствуют повышению иммунитета
00:00
00:00
В программе «Полезное радио» мы продолжили говорить об иммунитете.
На вопросы радиослушателей ответили:
Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».
Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».