Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях
В программе «Полезное радио» мы поговорили об иммунитете. На вопросы ответили Главный Врач клиники «Главный пациент» Светлана Созина и Галина Дубограева, врач аллерголог-иммунолог
Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях
Как проверить общее состояние иммунитета, передаётся ли иммунитет по наследству, какие существуют общедоступные способы укрепления иммунитета?
На вопросы радиослушателей ответили:
Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».
Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».