2019-11-01T08:45:38+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях

Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент» , и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».Светлана Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент» , и Галина Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

В программе «Полезное радио» мы поговорили об иммунитете. На вопросы ответили Главный Врач клиники «Главный пациент» Светлана Созина и Галина Дубограева, врач аллерголог-иммунолог

Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях

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Как проверить общее состояние иммунитета, передаётся ли иммунитет по наследству, какие существуют общедоступные способы укрепления иммунитета?

На вопросы радиослушателей ответили:

Светлана Геннадьевна Созина, главный врач клиники эффективной медицины «Главный пациент».

Галина Викторовна Дубограева, врач вакцинолог, врач-аллерголог-иммунолог клиники «Главный пациент».

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