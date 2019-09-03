СЕГОДНЯ 05:45 2019-09-03T13:26:37+03:00

«Сейчас всё чаще приходят люди, которых ничего не беспокоит, они просто хотят обследоваться» 00:00 00:00

В этой программе мы поговорили о том, почему у новосибирцев появилась заинтересованность в профилактике своего здоровья, как проходит профилактика здоровья в клинике «Главный пациент», и почему не стоит бояться искать заболевания своего организма?

Все подробности в записи программы.