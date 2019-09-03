«Сейчас всё чаще приходят люди, которых ничего не беспокоит, они просто хотят обследоваться»
В программе «Полезное радио» мы пообщались со Светланой Геннадьевной Созиной, главным врачом Центра эффективной медицины «Главный пациент»
«Сейчас всё чаще приходят люди, которых ничего не беспокоит, они просто хотят обследоваться»
В этой программе мы поговорили о том, почему у новосибирцев появилась заинтересованность в профилактике своего здоровья, как проходит профилактика здоровья в клинике «Главный пациент», и почему не стоит бояться искать заболевания своего организма?
Все подробности в записи программы.