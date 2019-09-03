2019-09-03T13:26:37+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Сейчас всё чаще приходят люди, которых ничего не беспокоит, они просто хотят обследоваться»

На Радио «Комсомольская правда» Светлана Созина, главный врач Центра эффективной медицины «Главный пациент».На Радио «Комсомольская правда» Светлана Созина, главный врач Центра эффективной медицины «Главный пациент».

В программе «Полезное радио» мы пообщались со Светланой Геннадьевной Созиной, главным врачом Центра эффективной медицины «Главный пациент»

«Сейчас всё чаще приходят люди, которых ничего не беспокоит, они просто хотят обследоваться»

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В этой программе мы поговорили о том, почему у новосибирцев появилась заинтересованность в профилактике своего здоровья, как проходит профилактика здоровья в клинике «Главный пациент», и почему не стоит бояться искать заболевания своего организма?

Все подробности в записи программы.

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