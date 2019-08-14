Как проходит реабилитация и восстановление пациентов после операции эндопротезирования суставов
Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт НИИТО им. Цивьяна.
В программе «Полезное радио» Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением НИИТО им.Цивьяна рассказала, как в настоящее время проходит реабилитация пациентов с эндопротезом
Как проходит реабилитация и восстановление пациентов после операции эндопротезирования суставов
00:00
00:00
Когда начинает реабилитация, когда пациенту можно ходить, есть ли противопоказания и всем ли необходимо санаторно-курортное лечение?
Все подробности в записи программы.