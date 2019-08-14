2019-08-14T06:50:19+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Как проходит реабилитация и восстановление пациентов после операции эндопротезирования суставов

Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт НИИТО им. Цивьяна.Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт НИИТО им. Цивьяна.

В программе «Полезное радио» Мария Гвоздарева, заведующая физиотерапевтическим отделением НИИТО им.Цивьяна рассказала, как в настоящее время проходит реабилитация пациентов с эндопротезом

Как проходит реабилитация и восстановление пациентов после операции эндопротезирования суставов

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Когда начинает реабилитация, когда пациенту можно ходить, есть ли противопоказания и всем ли необходимо санаторно-курортное лечение?

Все подробности в записи программы.

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