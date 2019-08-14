СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-14T06:50:19+03:00

Как проходит реабилитация и восстановление пациентов после операции эндопротезирования суставов 00:00 00:00

Когда начинает реабилитация, когда пациенту можно ходить, есть ли противопоказания и всем ли необходимо санаторно-курортное лечение?

Все подробности в записи программы.