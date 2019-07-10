2019-07-10T07:48:11+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Нарушаешь — плати больше: к чему приведёт либерализация ОСАГО

Оксана Леонидовна Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс».Оксана Леонидовна Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс».

О будущих изменениях в «автогражданке» мы пообщались с Оксаной Косицкой, председателем комиссии по работе аварийных комиссаров Сибирской Межрегиональной ассоциации страховщиков

Нарушаешь — плати больше: к чему приведёт либерализация ОСАГО

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На этой недели кабинет министров рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО. Эксперты выделяют основные изменения для автовладельцев.

При расчете цены полиса не будут учитываться мощность машины или регион, которому она принадлежит. Страховщики смогут самостоятельно устанавливать коэффициенты в зависимости от дисциплинированности автовладельца, то есть, числа грубых нарушений им ПДД. Напомним, что в январе Центробанк расширил для страховщиков тарифный коридор (2,9-4,7 тыс. рублей) по базовой стоимости ОСАГО, отклонения от которого сейчас не могут превышать 20% в обе стороны. После отмены коэффициента мощности страховщикам разрешат отклоняться от коридора на 40%. Звучат мнения, что цена полиса может снизиться для аккуратных водителей.

Все подробности в записи программы.

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