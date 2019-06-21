Письма с фронта ВОВ: «Наших пленных немцы не кормят и не дают воды, кто обессилен расстреливают»
Центр патриотического воспитания Новосибирской области продолжает проект «Солдатские письма»
Письма с фронта ВОВ: «Наших пленных немцы не кормят и не дают воды, кто обессилен расстреливают»
В канун 78 годовщины со дня вероломного нападения фашистских захватчиков на СССР мы пообщались с участниками проекта «Солдатские письма»
В эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучали письма с фронта Великой Отечественной войны.
В нашей студии:
- Ольга Липатникова, эксперт «Центр патриотического воспитания»
- Елена Кононова, новосибирская участница проекта «Солдатские письма»
- Елена Нестеренко, методист МБУ Дом молодёжи Куйбышевского района
- Лилия Избасарова, культорганизатор Центра культуры и досуга Барабинского района
- Олег Сидько, железнодорожник Барабинского района, исполнитель главной роли постановки «Письмо командира».
Все подробности в записи программы.