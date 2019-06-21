2019-06-21T11:22:40+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Письма с фронта ВОВ: «Наших пленных немцы не кормят и не дают воды, кто обессилен расстреливают»

Участники проекта «Солдатские письма» в студии Радио «Комсомольская правда».Участники проекта «Солдатские письма» в студии Радио «Комсомольская правда».

Центр патриотического воспитания Новосибирской области продолжает проект «Солдатские письма»

Письма с фронта ВОВ: «Наших пленных немцы не кормят и не дают воды, кто обессилен расстреливают»

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В канун 78 годовщины со дня вероломного нападения фашистских захватчиков на СССР мы пообщались с участниками проекта «Солдатские письма»

В эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучали письма с фронта Великой Отечественной войны.

В нашей студии:

- Ольга Липатникова, эксперт «Центр патриотического воспитания»

- Елена Кононова, новосибирская участница проекта «Солдатские письма»

- Елена Нестеренко, методист МБУ Дом молодёжи Куйбышевского района

- Лилия Избасарова, культорганизатор Центра культуры и досуга Барабинского района

- Олег Сидько, железнодорожник Барабинского района, исполнитель главной роли постановки «Письмо командира».

Все подробности в записи программы.

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