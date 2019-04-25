25 Апр 01:00 2019-04-30T07:45:40+03:00

Врачи НИИТО имени Цивьяна стали лауреатами Премии Правительства России в области науки и техники 00:00 00:00

Столь высокая награда была получена за представленную концепцию раннего выявления и лечения больных с деформациями позвоночника. Уникальность метода заключается в том, что он подходит для лечения разных физиологических форм и возрастных групп.

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