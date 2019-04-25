Врачи НИИТО имени Цивьяна стали лауреатами Премии Правительства России в области науки и техники
Михаил Витальевич Михайловский, главный научный сотрудник НИИИТО имени Цивьяна.
В программе «Полезное радио - здоровье» мы пообщались с Михаилом Витальевичем Михайловским, главным научным сотрудником НИИИТО имени Цивьяна
Врачи НИИТО имени Цивьяна стали лауреатами Премии Правительства России в области науки и техники
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Столь высокая награда была получена за представленную концепцию раннего выявления и лечения больных с деформациями позвоночника. Уникальность метода заключается в том, что он подходит для лечения разных физиологических форм и возрастных групп.
Все подробности слушайте в записи программы.