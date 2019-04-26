В Новосибирске заводов много, а «Оберег» один
Гостем программы «Полезное радио» стал представитель уникального в Новосибирске ООО «Завод «ОБЕРЕГ»
В Новосибирске заводов много, а «Оберег» один
Компания осуществляет разработку и производство широкого спектра огнезащитных, биозащитных, гидрозащитных, грунтов, эмалей, материалов для огнезащиты для древесины, металла и других покрытий. Словом, покрытий которые защищают нас от напастей и катастроф.
Почему в последнее время интерес к продукции компании очень высок, и ее с удовольствием покупаем во всех уголках страны? Что представляет из себя современное лакокрасочное производство, и почему в компанию невозможно «попасть с улицы»?
Слушайте нашу программу, и делайте ремонт в удовольствие.