26 Апр 06:03 2019-04-26T08:34:11+03:00

В Новосибирске заводов много, а «Оберег» один 00:00 00:00

Компания осуществляет разработку и производство широкого спектра огнезащитных, биозащитных, гидрозащитных, грунтов, эмалей, материалов для огнезащиты для древесины, металла и других покрытий. Словом, покрытий которые защищают нас от напастей и катастроф.

Почему в последнее время интерес к продукции компании очень высок, и ее с удовольствием покупаем во всех уголках страны? Что представляет из себя современное лакокрасочное производство, и почему в компанию невозможно «попасть с улицы»?

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