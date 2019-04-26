2019-04-26T08:34:11+03:00
Полезное радио - Новосибирск
Владимир ЛОГИНОВ

В Новосибирске заводов много, а «Оберег» один

Юрий Викторович Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».Юрий Викторович Егоров, руководитель проекта «Завод «Оберег».

Гостем программы «Полезное радио» стал представитель уникального в Новосибирске ООО «Завод «ОБЕРЕГ»

В Новосибирске заводов много, а «Оберег» один

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Компания осуществляет разработку и производство широкого спектра огнезащитных, биозащитных, гидрозащитных, грунтов, эмалей, материалов для огнезащиты для древесины, металла и других покрытий. Словом, покрытий которые защищают нас от напастей и катастроф.

Почему в последнее время интерес к продукции компании очень высок, и ее с удовольствием покупаем во всех уголках страны? Что представляет из себя современное лакокрасочное производство, и почему в компанию невозможно «попасть с улицы»?

Слушайте нашу программу, и делайте ремонт в удовольствие.

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