7 Март 05:32 2019-03-07T12:24:30+03:00

Глобальная реконструкция ждёт Монумент Славы и площадь Маркса 00:00 00:00

Радиослушатели «Комсомольской правды» продолжают задавать вопросы руководителям районов Новосибирска. В нашей студии мы пообщались с Олегом Клемешовым главой Ленинского района.

Какова ситуации в социальная сфере? Насколько доступно дошкольное образование? О достопримечательностях Ленинского района? Что появится в ближайшее время? Все подробности в записи программы.