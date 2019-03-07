2019-03-07T12:24:30+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Глобальная реконструкция ждёт Монумент Славы и площадь Маркса

Олег Клемешов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Олег Клемешов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Глава Ленинского района Олег Петрович Клемешов рассказал, как будет преображаться левый берег Новосибирска

Глобальная реконструкция ждёт Монумент Славы и площадь Маркса

00:00
00:00

Радиослушатели «Комсомольской правды» продолжают задавать вопросы руководителям районов Новосибирска. В нашей студии мы пообщались с Олегом Клемешовым главой Ленинского района.

Какова ситуации в социальная сфере? Насколько доступно дошкольное образование? О достопримечательностях Ленинского района? Что появится в ближайшее время? Все подробности в записи программы.

Скачать передачу [mp3, 25.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
ЧП в праздник: В Новосибирске из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра
Подменили борьбу за права на цветы: феминистки вышли на пикет в честь 8 марта
Вот так поздравили: у бердчанки забрали автомобиль в преддверии 8 марта
«Что это за чудо? Это НЛО?»: в соцсетях разгадывают тайну свечения над Байкалом
Незаконная охота: новосибирцев ждёт суд за отстрел косуль
Смертельное ДТП: В Новосибирске водитель такси сбил двух пешеходов
Остались без кайфа: в Новосибирской области пресечен канал поставки наркотиков в колонию
Вождь под наблюдением: к 9 мая в Новосибирске откроют памятник Сталину и проложат вокруг него асфальт
Погода на день в Новосибирске: 8 марта ожидается снег и около нуля градусов
Зачем они это делают: новосибирцы решили соорудить PORSCHE из «Жигулей»
Новосибирцев зовут на экскурсию в мэрию
Мечта фанатов: сибиряк продает футбольный мяч сборной Бразилии с автографами игроков за 180 тысяч рублей
Из операционной к микрофону: врачи решили необычно поздравить женщин с 8 марта
Девушка, притормозите: новосибирские автоинспекторы вручили женщинам цветы
Оставил отпечатки пальцев и попал на камеры: полицейские поймали в речпорту новосибирца, судимого 15 раз
Вырвали усы и разбили щеки: новосибирская художница пришла в ужас от вида Чеширского кота в кукольном театре
В соответствии с задачами президента: Новосибирская область наращивает экспорт в аграрной отрасли