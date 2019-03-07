Глобальная реконструкция ждёт Монумент Славы и площадь Маркса
Олег Клемешов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
Глава Ленинского района Олег Петрович Клемешов рассказал, как будет преображаться левый берег Новосибирска
Глобальная реконструкция ждёт Монумент Славы и площадь Маркса
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Радиослушатели «Комсомольской правды» продолжают задавать вопросы руководителям районов Новосибирска. В нашей студии мы пообщались с Олегом Клемешовым главой Ленинского района.
Какова ситуации в социальная сфере? Насколько доступно дошкольное образование? О достопримечательностях Ленинского района? Что появится в ближайшее время? Все подробности в записи программы.