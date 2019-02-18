Есть способ «обезвредить» фаст-фуд

18 Февр. 05:47 2019-02-18T13:49:47+03:00

Что такое «пробиотик»? Объясняет генеральный директор компании «Био-Веста» Владислав Ильин. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Что такое – пробиотики? Как они действуют? Об этом в прямом эфире подробно рассказал Владислав Ильин, основавший компанию «Био-Веста». А еще гость студии объяснил, когда пробиотики особенно нужны человеку.

- В случае, если его собственный микробиом чем-то угнетен. Например, большим количеством антибиотиков, которые он принял. Или постоянным использованием пищи, которая содержит даже незначительное количество консервантов, - сказал Владислав Петрович.

Пища с консервантами, фаст-фут – употребляя такие продукты, человек, как раз, и нуждается в том, чтобы выровнять состояние организма. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».