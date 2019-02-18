2019-02-18T13:49:47+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Есть способ «обезвредить» фаст-фуд

Владислав Ильин рассказал, как пробиотики воздействуют на организм.Владислав Ильин рассказал, как пробиотики воздействуют на организм.Фото: Влад КОМЯКОВ

Глава компании «Био-Веста» Владислав Ильин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», как действуют пробиотики

Что такое «пробиотик»? Объясняет генеральный директор компании «Био-Веста» Владислав Ильин. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Что такое – пробиотики? Как они действуют? Об этом в прямом эфире подробно рассказал Владислав Ильин, основавший компанию «Био-Веста». А еще гость студии объяснил, когда пробиотики особенно нужны человеку.

- В случае, если его собственный микробиом чем-то угнетен. Например, большим количеством антибиотиков, которые он принял. Или постоянным использованием пищи, которая содержит даже незначительное количество консервантов, - сказал Владислав Петрович.

Пища с консервантами, фаст-фут – употребляя такие продукты, человек, как раз, и нуждается в том, чтобы выровнять состояние организма. Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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