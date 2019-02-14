2019-02-15T17:45:33+03:00
Говорит Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Если приедет гость – проведу по улице Богдана Хмельницкого» - глава Калининского района ответил на вопросы в прямом эфире

Герман Шатула ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Герман Шатула ответил на вопросы в прямом радиоэфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Герман Шатула рассказал о достопримечательностях района и поделился планами на год

Чем живет Калининский район? Герман Шатула рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

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У радиослушателей «Комсомольской правды» появилась возможность задать вопросы главе Калининского района, просто позвонив по телефону. Герман Шатула вышел в прямой эфир, и студийный телефон сразу превратился в «горячую линию».

Герман Николаевич ответил на вопросы и слушателей, и ведущего. А еще рассказал о достопримечательностях. Что показать гостю района, если он приедет издалека? Об этом мы спросили собеседника в эфире.

- В первую очередь, я его проведу по нашей главной улице – Богдана Хмельницкого. Я думаю, что у него сразу появится много вопросов, и мы проведем очень много времени на этой улице. Я расскажу ему, об истории этой улицы. Он увидит красивые дома, красивую аллею, - ответил Герман Николаевич.

Какова история района? Как меняется его населения? Где можно культурно отдохнуть? Что появится в ближайшее время? Обо всем этом – в записи программы Радио «Комсомольская правда».

Скачать передачу [mp3, 12.2 МБ]
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