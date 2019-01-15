2019-01-24T16:37:22+03:00
Картина дня - Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ

Можно ли дарить коньяк преподавателю?

Игорь Вальдман прокомментировал тему в прямом эфире.Игорь Вальдман прокомментировал тему в прямом эфире.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» мы разбирались: что является взяткой, а что – нет

«Часто хочется как-то поощрить человека» - слушатели высказались о взятках в вузах и в школе. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Взятки в вузах. Эту тему мы предложили обсудить слушателям Радио «Комсомольская правда».

- Почему взятки берут преподаватели? Недовольны степенью своей оплаты, или считают, что делают больше, чем положено, - предположил один из позвонивших.

Некоторые слушатели считают, что взятка – это, конечно, плохо, но можно сделать подарок.

- Если студент хочет отблагодарить - пришел на экзамен, принес коньячку. Почему бы так не отблагодарить? – Предложил еще один радиослушатель.

Зашла речь и о школе.

- Часто хочется как-то поощрить человека, который хорошо относится к профессии, которому ты благодарен. Иногда те же родители в классе… очень неплохо, если в День учителя, или к Новому году сделают ценный подарок. Не такие большие зарплаты у учителей, чтобы отказываться, - рассудил еще один собеседник.

Экспертом на программе выступил Игорь Вальдман, заведующий кафедрой социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Говоря о взятках, он поделился мнением:

- Когда-то очень давно предлагали, но согласиться было невозможно по своим внутренним ценностным основаниям. Подставлять по удар деятельность, которой занимаешься – невозможно.

Подробнее можно послушать в записи программы.

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