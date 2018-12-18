«Нашему бизнесу в Новосибирске комфортно и мы строим большие планы на будущее»

18 Дек. 06:30 2018-12-18T07:16:10+03:00

«Говорит Новосибирск!» – интервью с победителями конкурса «Лучшее малое предприятие и предприниматель года» 00:00 00:00

В этом году конкурс прошел в 13-й раз. Он нацелен на развитие предпринимательства в городе, формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявление лучших предприятий и предпринимателей по итогам года.

В программе «Говорит Новосибирск!» наши гости рассказали, как начинали свой бизнес, чего достигли ко дню сегодняшнему, и какие планы строят на будущее.

В программе приняли участие:

– Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

– Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»;

– Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»;

– Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Подробности – в записи.

Фото с церемонии награждения – управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»