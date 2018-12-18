«Нашему бизнесу в Новосибирске комфортно и мы строим большие планы на будущее»
Так можно сформулировать общее мнение победителей и лауреатов традиционного городского конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель», которых мы пригласили на прямой эфир
«Говорит Новосибирск!» – интервью с победителями конкурса «Лучшее малое предприятие и предприниматель года»
В этом году конкурс прошел в 13-й раз. Он нацелен на развитие предпринимательства в городе, формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявление лучших предприятий и предпринимателей по итогам года.
В программе «Говорит Новосибирск!» наши гости рассказали, как начинали свой бизнес, чего достигли ко дню сегодняшнему, и какие планы строят на будущее.
В программе приняли участие:
– Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;
– Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»;
– Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»;
– Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».
Подробности – в записи.
Фото с церемонии награждения – управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска
Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;
Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»
Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»
Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».