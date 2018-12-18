2018-12-18T07:16:10+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Нашему бизнесу в Новосибирске комфортно и мы строим большие планы на будущее»

Церемония награждения победителей конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель города Новосибирска»Церемония награждения победителей конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель города Новосибирска»

Так можно сформулировать общее мнение победителей и лауреатов традиционного городского конкурса «Лучшее малое предприятие/предприниматель», которых мы пригласили на прямой эфир

«Говорит Новосибирск!» – интервью с победителями конкурса «Лучшее малое предприятие и предприниматель года»

00:00
00:00

В этом году конкурс прошел в 13-й раз. Он нацелен на развитие предпринимательства в городе, формирование позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявление лучших предприятий и предпринимателей по итогам года.

В программе «Говорит Новосибирск!» наши гости рассказали, как начинали свой бизнес, чего достигли ко дню сегодняшнему, и какие планы строят на будущее.

В программе приняли участие:

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»;

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»;

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Подробности – в записи.

Фото с церемонии награждения – управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Виталина Жахалова, основатель и директор компании «Ламинария шоп»;

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»

Ольга Зюзина, основатель и директор компании «Наши традиции»

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»

Павел Историн, коммерческий директор АО «Научно-производственная фирма «СИАНТ»

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Антон Горестов, владелец и соучредитель федеральной сети стрит-фуда DЯDЯ DЁНЕR, сети дизайнерских бутик-отелей AHOTELS, сети кофеен «PRIMETIME».

Скачать передачу [mp3, 58.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов
Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы
Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме
Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки
Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа
Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт
Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного
Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников
«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели
Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца
Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком
Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора
Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»
Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке
Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»