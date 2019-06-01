Фотогалереи
В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"

В Новосибирском ДК Железнодорожников прошел юбилейный концерт детско-юношеского коллектива "Апельсин"
Новости 24