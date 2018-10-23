Фотогалереи
Фото дня - Новосибирск

В цирковой труппе Багдасаровых по дороге из Магнитогорска в Новосибирск родились тигрята. На фото - дрессировщик Артур Багдасаров с будущими звездами цирка.

В Новосибирске уже чувствуется дыхание зимы. В воскресенье улицы города замело снегом.

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Куклы Японии».

Cибирячки устроили эффектную фотосессию на пилоне на фоне осенней природы. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

В новосибирском зоопарке питомцы рады теплым осенним дням. Особо посетителей умилила эта забавная выдра. Фото: Виктор ШПАКОВ.

В Новосибирск прилетел легендарный ТУ-154, совершивший аварийную посадку в Ижме. Самолет передали музею истории авиации.

Вместе с потеплением в последние дни сентября в Новосибирск вернулись и божьи коровки.

В Новосибирске близкие и коллеги простились с участковым Виталием Задорожным, который совершил самоубийство в служебном каьбнете.

В Новосибирск пришло потепление, и сибиряки ему рады.

Болеем за наших: хоккеисты «Сибири» 24 сентября сыграют с «Ак Барсом». Болельщики верят, что новосибирцы вернутся с победой!

20 сентября состоялся девятый матч КХЛ для «Сибири». И в девятый раз новосибирская команда проиграла и огорчила своих болельщиков.

В Новосибирск ненадолго вернулось лето: сибиряки снова увидели на улицах бабочек.

Животные Новосибирского зоопарка встречают осень. Особенно похолоданию рады белые медведи. Фото: Анна НОВИКОВА

Выборы губернатора Новосибирской области заинтересовали потусторонние силы – на участок явились ангел и демон. Девушки, пришедшие в костюмах, судя по всему, оделись так для необычной фотосессии.

В субботу центр Новосибирска был перекрыт: автомобилисты уступили место спортсменам, которые участвуют в Сибирском фестивале бега.

Встреча с ними приносит удачу - так говорят в Бразилии о редких маленьких обезьянках - золотистых львиных тамаринах. В Новосибирском зоопарке у пары этих животных случилось пополнение. Фото: Анна НОВИКОВА

У самых маленьких обезьянок в новосибирском зоопарке – пополнение: игрунки, которые живут на втором этаже пингвинария, обзавелись потомством. Фото: Анна НОВИКОВА

Мэр Новосибирска отвел свою внучку Аню в первый класс Девочка будет учиться в школе «Журавушка». Фото: Ростислав НЕТИСОВ

Глядя на эти кадры, можно подумать, что на новосибирском пляже «Наутилус» наступил зомби-апокалипсис. На деле же просто девушки-танцовщицы решили снять клип у моста и перепачкались красками. Фото: https://www.instagram.com/m_krasnaya__/

Сибирячка Анна Решетникова устроила ночные танцы на пилоне на берегу Оби, девушка профессионально занимается Pole dance. Фото: Михаил Решетников

Владимиру Путину на «Технопроме-2018» показали проект «российского коллайдера» - Супер С-Тау фабрики, и проект синхротрона, которые будут построены в Новосибирске.
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