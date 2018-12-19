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Фото дня - Новосибирск

В ДКЖ прошли выступления танцевальных групп в разных возрастных категориях и стилях, в том числе и знаменитый "тверк"

Природа в Новосибирске наряжает елки настоящим новогодним украшением

Мандарин, пожалуй, самый распространенный продукт на столах к Новому году

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

Новосибирск озарился огнями новогодних украшений

Владими Анискин

сибирский Левша к празднику сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта

Новосибирская сноубордистка Алена Заварзина спустилась с горящим факелом Универсиады с горы.

В Новосибирске улицы наполняются лавками по продаже новогодних атрибутов, даря городу атмосферу праздника

Сову размером меньше голубя в одном из парков Новосибирска в объектив смог поймать фотограф Андрей Поляков.

Новосибирск и его дыхание, из-за морозов и безветрия в воздухе очень много вредных примесей

Новосибирские елки опрыскали специальным раствором, так город борется с браконьерами - в тепле срубленное "розовое" деревце начинает жутко пахнуть.

Новосибирске елки защитили интересным способом

В Новосибирск с концертом приехала певица Линда

На город обрушились морозы под -35

Над Новосибирском пролетел космический корабль «Союз МС-11». Фото: Алексей Чикуров.

День неизвестного солдата в Новосибирске.

В Новосибирскую область пришла настоящая зима: по ночам температура опускается до -30.

1 декабря в Новосибирске состоялся турнир по вольной борьбе имени семикратного чемпиона среди ветеранов Виктора Тонких.

В Новосибирске участились фотосессии с карликовыми мини-пигами в преддверии Года Свиньи. На фото — одна из самых популярных в городе «моделей» — свинка Пумба.

В Новосибирске прошел Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.
Новости 24
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