Фото дня - Новосибирск

В ДКЖ прошли выступления танцевальных групп в разных возрастных категориях и стилях, в том числе и знаменитый "тверк"
Природа в Новосибирске наряжает елки настоящим новогодним украшением
Мандарин, пожалуй, самый распространенный продукт на столах к Новому году
В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов
Новосибирск озарился огнями новогодних украшений
сибирский Левша к празднику сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта
Новосибирская сноубордистка Алена Заварзина спустилась с горящим факелом Универсиады с горы.
В Новосибирске улицы наполняются лавками по продаже новогодних атрибутов, даря городу атмосферу праздника
Сову размером меньше голубя в одном из парков Новосибирска в объектив смог поймать фотограф Андрей Поляков.
Новосибирск и его дыхание, из-за морозов и безветрия в воздухе очень много вредных примесей
Новосибирске елки защитили интересным способом
В Новосибирск с концертом приехала певица Линда
На город обрушились морозы под -35
Над Новосибирском пролетел космический корабль «Союз МС-11». Фото: Алексей Чикуров.
День неизвестного солдата в Новосибирске.
В Новосибирскую область пришла настоящая зима: по ночам температура опускается до -30.
1 декабря в Новосибирске состоялся турнир по вольной борьбе имени семикратного чемпиона среди ветеранов Виктора Тонких.
В Новосибирске участились фотосессии с карликовыми мини-пигами в преддверии Года Свиньи. На фото — одна из самых популярных в городе «моделей» — свинка Пумба.
В Новосибирске прошел Кубок Сибири по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу.