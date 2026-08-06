Ремонт трех мостов в Новосибирской области выполнен наполовину

Три моста в Новосибирской области отремонтировали на 50%. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Новосибирской области наполовину завершили ремонт трех мостов. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский, всего в этом году планируют обновить восемь таких сооружений.

В Коченевском районе строители восстанавливают путепровод возле села Прокудское. Подрядчик уже закончил правую часть объекта и уложил асфальт, сейчас рабочие заняты левой стороной.

В Тогучинском районе ремонтируют мост через реку Изылы. Там уже починили балки и положили выравнивающий слой покрытия.

В Куйбышевском районе у деревни Ваганово ремонт идет на мосту через реку Ича. Левую сторону моста уже полностью восстановили, а на правой части подготовили основание для гидроизоляции. Все запланированные работы на этих объектах планируют закончить к октябрю 2026 года.

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