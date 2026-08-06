Врачи Новосибирской областной больницы восстановили нервы в руках двоим бойцам

Нейрохирурги в Новосибирске провели две успешные операции на нервах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской областной больнице врачи успешно провели две сложные операции по восстановлению рук у молодых военнослужащих. Оба пациента поступили в медицинское учреждение в марте этого года с тяжелыми последствиями минно-взрывных травм. У одного мужчины пальцы не могли разогнуться, а второй боец полностью потерял подвижность кисти. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Первому пациенту врачи помогли справиться с осложнением: из-за разрыва лучевого нерва у него образовалась неврома. Хирург Ильяс Кылданов провел операцию по удалению опухоли и пластике нерва. Результаты оказались на редкость хорошими – уже на следующий день пальцы начали двигаться.

Со вторым пациентом случай оказался еще сложнее. Осколок снаряда перебил сразу два нерва и сухожилие. Чтобы вернуть руке подвижность, нейрохирурги вместе с пластическими хирургами использовали метод аутотрансплантации. В качестве донорского материала взяли фрагмент нерва с голени пациента. Это позволило восстановить передачу импульсов к пальцам.

Прошло уже четыре месяца, и сейчас оба мужчины проходят курс реабилитации. Врачи отмечают, что процесс восстановления подвижности идет хорошими темпами.

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