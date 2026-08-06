Сотрудница склада в Новосибирске получила срок за попытку украсть электронику

Сибирячка пыталась вынести электронику на сумму более 275 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор сотруднице склада маркетплейса. Девушку признали виновной в попытке кражи электроники в крупном размере. Инцидент произошел ночью в конце января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что работавшая на складе девушка решила похитить ценные товары. Она вскрыла упаковки нескольких смартфонов марок «Айфон 16», «Айфон 17 Про» и «Самсунг С25 Ультра», а также смарт-часы «Ксиоми Редми Вотч 5 Актив», а потом спрятала гаджеты под одеждой и переложила их в свой личный шкафчик. Позже она попыталась вынести еще один телефон «Айфон 16» через выход со склада.

Преступление пресек охранник. При прохождении контроля сотрудник службы безопасности провел личный досмотр и обнаружил спрятанные вещи. Общая стоимость всей электроники составила 275 219 рублей 64 копейки.

В суде подсудимая признала свою вину полностью, но отказалась давать показания. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор уже вступил в законную силу.

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