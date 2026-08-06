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НовостиПроисшествия6 августа 2026 8:03

Сотрудница склада в Новосибирске получила срок за попытку украсть электронику

Девушка пыталась похитить смартфоны на 275 тысяч рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Сибирячка пыталась вынести электронику на сумму более 275 тысяч рублей.

Сибирячка пыталась вынести электронику на сумму более 275 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор сотруднице склада маркетплейса. Девушку признали виновной в попытке кражи электроники в крупном размере. Инцидент произошел ночью в конце января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что работавшая на складе девушка решила похитить ценные товары. Она вскрыла упаковки нескольких смартфонов марок «Айфон 16», «Айфон 17 Про» и «Самсунг С25 Ультра», а также смарт-часы «Ксиоми Редми Вотч 5 Актив», а потом спрятала гаджеты под одеждой и переложила их в свой личный шкафчик. Позже она попыталась вынести еще один телефон «Айфон 16» через выход со склада.

Преступление пресек охранник. При прохождении контроля сотрудник службы безопасности провел личный досмотр и обнаружил спрятанные вещи. Общая стоимость всей электроники составила 275 219 рублей 64 копейки.

В суде подсудимая признала свою вину полностью, но отказалась давать показания. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор уже вступил в законную силу.

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