В Санкт-Петербурге дебошир избил девушку в автобусе

Девушка начала снимать дебошира на телефон, за что получила два удара в живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге 1 августа произошёл инцидент в автобусе № 676. Неадекватный пассажир избил девушку после того, как она начала фотографировать его за агрессивное поведение. Пострадавшая Мария рассказала 360.ru о деталях произошедшего.

Конфликт начался с того, что мужчина накричал на женщин и пенсионерок, потребовавших подвинуться. Затем он толкнул одну из пассажирок. Мария начала снимать дебошира на телефон, за что получила два удара в живот. Когда она вышла на остановке, нападавший выскочил следом и продолжил избиение – бил по ушам, кулаками и ногами по коленям.

– Избивал буквально две-три минуты, но это показалось целой вечностью, – вспоминает девушка.

На помощь девушке выбежал мужчина, но агрессор ударил и его, а затем распылил газовый баллончик и скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию и сняла побои. Она предоставила следователям фото нападавшего. Девушка считает, что он делал это не впервые: бил уверенно, знал, куда наносить удары, и имел при себе баллончик.

– Такое чувство, как будто это случается с ним не первый раз, потому что этот человек знает, куда бить, – предположила Мария.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX