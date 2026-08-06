Житель Новосибирской области предстанет перед судом за пожар в доме своего сына

Мужчина неправильно установил проводку, что привело к возгоранию. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

44-летнего жителя Новосибирской области обвиняют в смертельном пожаре, произошедшем в доме его сына в Камне-на-Оби. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Алтайскому краю.

Оказалось, что в июне 2025 года мужчина приехал в гости к сыну и согласился помочь установить наружное освещение дома. Он скрутил медный и алюминиевый провода в распределительной коробке – такое соединение привело к нагреву, разрушению изоляции и возгоранию.

Ночью 31 января 2026 года в здании на улице Республики вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали четверых человек, включая детей пятилетнего и восьмимесячного возраста. Вся семья скончалась в реанимации от отравления продуктами горения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX