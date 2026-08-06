Подросток из Бердска получил условный срок за мошенничество на 3,5 млн рублей

Суд в Бердске признал несовершеннолетнего виновным в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Бердске вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю. Юношу признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За преступление он получил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Следствие установило, что все события разворачивались в 2025 году. Подросток нашел объявление о работе и согласился стать курьером. Он действовал по указаниям организатора, который координировал процесс через мессенджер. Злоумышленники звонили жителям Бердска и представлялись сотрудниками правоохранительных органов или контролирующих ведомств. Они запугивали людей тем, что от их имени якобы совершены преступления, и требовали перевести крупные суммы денег.

Потерпевшие находились в сильном стрессе и отдавали наличные деньги подростку. Только за август и сентябрь 2025 года преступники похитили около 3,5 миллионов рублей. Суд изучил все доказательства и признал вину юноши.

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