Жительница Камня-на-Оби едва не зарезала 73-летнюю избранницу сына

Обвиняемая ранила сожительницу сына ножом в шею. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камне-на-Оби перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство. Жертвой стала 73-летняя сожительница ее сына. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, женщине не понравилась избранница сына – та была старше нее на 20 лет и, по ее мнению, злоупотребляла алкоголем. В один из июньских дней обвиняемая пришла в дом, где проживала сожительница, и нанесла ей ножевое ранение в шею.

Довести задуманное до конца женщине не удалось. Сын оттолкнул ее и забрал нож. Пострадавшую своевременно госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Уголовное дело направлено в суд.

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