Семья с ребенком дрейфовала в Новосибирском водохранилище 4,5 часа

Вчера вечером спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России провели операцию по спасению семьи. В 19:15 в службу поступил сигнал: двое взрослых и ребенок оказались в беде на моторной лодке в Новосибирском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Во время прогулки судно столкнулось с топляком, после чего двигатель заглох. У семьи не оказалось весел, а из-за сильного ветра и течения лодку начало уносить вглубь акватории. В итоге людей отнесло на 10 километров от берега, в район Боровских островов. Поиски длились около четырех с половиной часов. Ситуацию осложняло то, что с пострадавшими не было связи, поэтому спасателям приходилось опрашивать каждого встречного владельца судна.

Семью удалось обнаружить и отбуксировать в Бердск. Медицинская помощь им не понадобилась.

Сотрудники МЧС напоминают, что перед выходом на воду нужно обязательно проверять исправность двигателя и наличие топлива. Также важно следить за прогнозом погоды и иметь на борту достаточное количество жилетов и средства связи. Чтобы избежать подобных ситуаций, советуют заранее сообщать близким свой маршрут.

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