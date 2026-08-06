В Новосибирске диспансеризация помогла выявить рак у ветерана СВО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске диспансеризация помогла выявить онкологию у 49-летнего участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Мужчина пришел в клиническую поликлинику №27 этой зимой. Врач-терапевт убедил его пройти комплексное обследование, хотя жалоб у пациента не было. Первый анализ на скрытую кровь показал подозрение на онкологию. На втором этапе диспансеризации пациент прошел колоноскопию. Диагноз – рак прямой кишки 2 стадии.
В июне сибиряка прооперировали. Сейчас он находится под наблюдением терапевта и онколога.
Главный врач ККДП № 27 Светлана Тогобицкая отметила, что мужчины часто обращаются к врачам, когда проблема уже серьезная. Диспансеризация в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» помогает выявлять патологии на ранних стадиях.
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