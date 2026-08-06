12-летний водитель питбайка и его пассажир получили травмы в ДТП в Тогучине

Столкновение питбайка с автомобилем произошло в Тогучинском районе. Фото: ГАИ Новосибирской области

5 августа 2026 года в Тогучинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Авария произошла в городе Тогучине на нерегулируемом перекрестке. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, 12-летний мальчик управлял питбайком и пытался повернуть налево. Подросток не справился с управлением, из-за чего произошло столкновение с автомобилем, который ехал в том же направлении. В результате удара пострадали сразу два ребенка: сам водитель питбайка и его 12-летний пассажир.

Оба мальчика получили травмы разной степени тяжести. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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