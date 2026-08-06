Дольщики долгостроя на Титова в Новосибирске получили ключи спустя 10 лет

С 2010 года в Новосибирской области восстановлены права более 21 тысячи семей. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирске вручили ключи от квартир в доме на улице Титова, 253/7. Строительство объекта затянулось более чем на 10 лет, но сегодня свои квартиры получили 296 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В церемонии принял участие министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Он отметил, что для завершения объекта использовали исключительно областные меры поддержки: направили средства МИПов, выделили субсидии на подключение к сетям, благоустройство территории и установку лифтов.

В истории долгостроя на Титова поставлена точка. Всего с 2010 года в Новосибирской области восстановлены права более 21 тысячи семей в 224 проблемных объектах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX