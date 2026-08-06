Директор МУП в Маслянинском районе незаконно начислял себе премии

Прокуратура выявила хищение средств на предприятии в Маслянинском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Маслянинском районе Новосибирской области прокуратура обнаружила факты коррупции на муниципальном предприятии. В ходе проверки выяснилось, что директор МУП «Бажинское» злоупотреблял своим положением. Он принимал решения о выплате премий самому себе, хотя законных оснований для этого не было, а учредитель предприятия был против таких выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Всего руководитель присвоил себе 115 тысяч рублей. После того как прокуроры Маслянинского района изучили все материалы, следователи МВД возбудили уголовное дело. Руководителю инкриминируют присвоение или хищение чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием этого дела. Прокуратура района держит ход расследования под контролем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX