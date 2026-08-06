В Новосибирской области пенсионеры старше 80 лет получили повышенные пенсии

Фиксированная выплата автоматически увеличивается вдвое с месяца, следующего за днем рождения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 7 тысяч жителей Новосибирской области, достигших 80-летнего возраста, получили прибавку к страховой пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

Для данной категории граждан фиксированная выплата автоматически увеличивается вдвое – с 9 584 до 19 169 рублей. К этой сумме добавляется ежемесячная надбавка: 1 413 рублей для страховой пенсии и 1 764 рубля для социальной.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина пояснила, что обращаться лично не нужно – все надбавки назначаются беззаявительно с месяца, следующего за днем рождения. Если у пенсионера есть иждивенцы, дети до 18 лет или студенты, то пенсия увеличивается еще на 3 194 рубля за каждого ребенка, но не более чем за троих.

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