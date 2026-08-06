СГК потратит 800 миллионов на благоустройство дорог и дворов в Новосибирске

За весь период испытаний энергетики выявили около 1,1 тысячи повреждений. Фото: Пресс-служба «СГК-Новосибирск»

В Новосибирске энергетики завершают благоустройство территорий, где проводились ремонты на теплотрассах после гидравлических испытаний. По состоянию на начало августа работы завершены почти на 1,5 тысячи участков: уложен асфальт и восстановлено дорожное покрытие. Еще более 300 участков находятся в стадии восстановления. Об этом рассказали в пресс-службе АО «СГК-Новосибирск».

Один из примеров - участок по адресу: улица 1905 года, 18, рядом с поликлиникой № 20. Там заменили дефектные участки трубопровода общей протяженностью 44 метра, после чего провели благоустройство прилегающей территории. При этом между завершением ремонтных работ и восстановлением участков могут возникать паузы.

- Важный вопрос жителей: почему участок может пустовать - не ведутся работы, нет персонала? Стремимся выполнить все мероприятия в кратчайшие сроки, но надо учитывать специфику работы в период гидравлических испытаний. Дефект устраняем, после чего проводим повторный подъем давления. Пока выполняем эти ремонты и испытания, обратную засыпку производить нельзя: поблизости могут быть повторные дефекты, которые потребуют продолжения ремонтов. Как правило, в эти периоды на объекте нет наших сотрудников, - рассказал начальник отдела подготовки и производства ремонтов Новосибирской теплосетевой компании Евгений Слепов.

В 2026 году на выполнение работ по благоустройству в городе компания направит около 800 миллионов рублей.

За прошедшие периоды испытаний энергетики выявили около 1,1 тысячи повреждений, порядка 70% дефектов уже устранены.