В Новосибирской области дети-байкеры попали в 26 ДТП за 7 месяцев

Дети на мототранспорте стали участниками 26 аварий в Новосибирской области. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

За семь месяцев текущего года в Новосибирской области произошло 26 аварий с участием детей на мототехнике. В этих происшествиях один ребенок погиб, а еще 26 человек получили различные травмы. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на участившиеся случаи нарушения правил вождения несовершеннолетними. Полицейские напоминают, что управлять мототранспортом можно только с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категорий «А1» или «М».

Важно помнить, что питбайк считается спортивным инвентарем, а не транспортным средством. Из-за этого передвигаться на нем по дорогам общего пользования запрещено.

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