Четверо жителей Новосибирска заключены под стражу за похищение человека

В Новосибирске задержали четверых человек за вымогательство и похищение человека. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следователи предъявили обвинение четырем жителям Новосибирска. Их подозревают в похищении человека и вымогательстве. Суд уже отправил всех фигурантов под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Все произошло ночью 27 июня 2026 года в микрорайоне Горский. По версии следствия, группа людей силой затащила 45-летнего мужчину в автомобиль и увезла его в неизвестном направлении. Похитители привезли пострадавшего на территорию Мошковского района. Там они применяли к нему физическую силу и требовали передать деньги. После того как мужчины получили желаемое, преступники бросили человека на дороге и скрылись.

Пострадавший сразу обратился за помощью в правоохранительные органы. Сейчас следователи проводят проверку и собирают доказательства, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

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