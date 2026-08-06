В Новосибирской области мужчине грозит суд за вылов краснокнижного осетра в Оби

В случае гибели рыбы ущерб государству оценили бы в более чем 480 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сузунского района направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Кемеровской области. Мужчину обвиняют в незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, 2 июня 2026 года мужчина на берегу Оби у села Каргаполово выловил спиннингом сибирского осетра. Вместо того чтобы отпустить рыбу, он поместил ее в садок. В тот же день осетра обнаружили сотрудники Верхнеобского ТУ Росрыболовства и выпустили обратно в реку.

Обвиняемый полностью признал вину. В случае гибели рыбы ущерб государству оценили бы в более чем 480 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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