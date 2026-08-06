Сильные дожди и ветер с порывами до 16 м/с ожидаются в Новосибирске

Грозы и шквалистый ветер пройдут в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, сильные дожди и грозы пройдут в городе сегодня, а также сохранятся в ближайшие два дня. Помимо осадков, синоптики предупреждают о порывах ветра, скорость которых может достичь 16 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

7 и 8 августа в течение дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Температурный фон останется умеренным: ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +19 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градусов.

Во время непогоды могут возникнуть различные сложности. Сильный ветер и дождь часто приводят к обрывам линий электропередачи и связи. Также возможны падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Жителям стоит быть готовыми к возможным сбоям в работе общественного транспорта, дорожных и коммунальных служб.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 218-00-51, - добавили в мэрии.

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