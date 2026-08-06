278 детей пострадали в ДТП в Новосибирской области за семь месяцев

Всего зарегистрировано 255 аварий с участием детей до 16 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прошествии семи месяцев 2026 года в Новосибирской области в результате ДТП травмировались 278 детей. Двое несовершеннолетних погибли. Всего зарегистрировано 255 аварий с участием детей до 16 лет, сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Чаще всего страдают дети-пешеходы: зафиксировано 110 таких ДТП. Еще 71 авария произошла с детьми-пассажирами – в них один ребенок погиб, 83 травмированы.

В Госавтоинспекции региона отмечают, что большинство травм дети получают в салоне автомобиля из-за отсутствия или неправильного использования удерживающих устройств. Родителей призывают учить детей безопасному поведению на дороге и не пренебрегать правилами перевозки.

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