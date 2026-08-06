Трое новосибирцев отправятся на принудительное лечение от туберкулеза

Двое мужчин и одна женщина отказывались добровольно обращаться в медучреждение. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

В Купинском районе Новосибирской области судебные приставы принудительно госпитализировали троих местных жителей для обследования и лечения туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области.

Двое мужчин и одна женщина подлежали госпитализации сроком от 6 до 18 месяцев, однако отказывались добровольно обращаться в медучреждение. Врачи признали, что это создает серьезную угрозу для окружающих.

Суд принял решение о принудительной госпитализации. Приставы выехали по адресам пациентов и в сопровождении медработников доставили их в Кыштовскую центральную районную больницу.

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