Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта подпорной стены на Ипподромской

Подрядчику предстоит укрепить откос насыпи и установить барьерное ограждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске объявлен конкурс на ремонт подпорной стены и дорожного полотна на улице Ипподромской. Работы пройдут на участке от улицы Писарева до дома № 49 по Гоголя – справа по ходу движения в сторону Фрунзе. Информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит укрепить откос насыпи и установить барьерное ограждение. На время ремонта необходимо также установить дорожные знаки, ограждения и приборы освещения для безопасности движения.

Начальная цена контракта – 3,5 миллиона рублей, финансирование выделено из городского бюджета. Завершить работы планируют к 30 ноября 2026 года.

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